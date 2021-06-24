Deniz salyası paniği! Yunanistan'a da sıçradı

Lemnos Balıkçıları Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis ise 'Deniz salyası bölgede sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi.