ABD'den Yunanistan'a askeri doping! Tasarı onaylandı F-35...
Son dakika haberine göre; ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını ön gören yasa tasarını oy birliği ile onayladı. Tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi , Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan ve "ABD- Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" başlıklı yasa tasarısını oyladı.
Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak, oylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi.
Senatonun da onayını alması durumunda tasarı, önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
TASARIDA NE VAR?
Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması ön görülüyor.
ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.
Aynı zamanda tasarıda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
- Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?
- Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
- AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?
- EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...
- Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...
- Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...
- Metin Yener kimdir, kaç yaşında? Sayıştay Başkanı Metin Yener nereli? İşte biyografisi...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...
- Bankalar uçuş modunda! Kredi faiz oranlarında değişiklik! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...