Almanya Şansölyesi Merkel'e ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi. Öte yandan ülkede 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.
İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan'da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel'e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.
Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.