19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Orta Doğu'dan çekiliyor! ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı

ABD Orta Doğu'dan çekiliyor! ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı

Savunma Bakanı 'in 2 Haziran'da Veliaht Prensi Muhammed ile yaptığı telefon görüşmesinde 'da konuşlu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ifade edildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
ABD Orta Doğu'dan çekiliyor! ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı

Savunma Bakanı 'in 2 Haziran'da Veliaht Prensi Muhammed ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin 'da konuşlu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal Gazetesinin ABD Başkanı yönetiminin 'dan sonra Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden de önemli ölçüde askeri varlığını azaltmaya başladığı iddia edildi.

SAYILAR AZALACAK

Pentagon'un , , ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 Patriot hava savunma sistemi çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ileri sürüldü.

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken, çekilmenin 2 Haziran'da Austin ile Bin Selman arasındaki telefon görüşmesinden sonra başladığı ve şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği öne sürüldü.

TEYİT ETMEKTEN KAÇINDI

Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi. Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Bin Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı.

ABD, bölgede artan saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA