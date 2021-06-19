ABD Orta Doğu'dan çekiliyor! ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı

TEYİT ETMEKTEN KAÇINDI

Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi. Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Bin Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı.

ABD, bölgede artan İran saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.