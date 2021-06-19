ABD Orta Doğu'dan çekiliyor! ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin açıkladı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ifade edildi. İşte detaylar...
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerini, savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini çekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.
Wall Street Journal Gazetesinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden de önemli ölçüde askeri varlığını azaltmaya başladığı iddia edildi.
SAYILAR AZALACAK
Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 Patriot hava savunma sistemi çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ileri sürüldü.
Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken, çekilmenin 2 Haziran'da Austin ile Bin Selman arasındaki telefon görüşmesinden sonra başladığı ve şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği öne sürüldü.
TEYİT ETMEKTEN KAÇINDI
Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi. Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Bin Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı.
ABD, bölgede artan İran saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.
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