Son dakika: Rusya'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi!

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Salgın ile mücadele kapsamında Çin 904 milyon 130 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Türkiye bu listede 10. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 35 bin 749 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.