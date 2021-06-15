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Putin-Biden görüşmesi öncesinde o fotoğraflar servis edildi! Dünyanın gözü Cenevre'de

ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşme öncesinde dünya 'ye odaklandı. Villa la Grange'da yapılacak kritik zirvenin 5 saatten fazla sürmesi bekleniyor. Merakla beklenen tarihi toplantı öncesinde Villa la Grange'ın içinden fotoğraflar paylaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Putin-Biden görüşmesi öncesinde o fotoğraflar servis edildi! Dünyanın gözü Cenevre'de

'nun gelecek 10 yılını belirleyecek tarihi zirvenin ardından bütün dünya ABD Başkanı ve Rusya lideri buluşmasına kilitlendi.

HAYAT DURACAK

'de günlerdir hummalı bir hazırlık var, özellikle de Villa la Grange'da. Liderlerin bir araya geleceği Villa la Grange'ın çevresi geçen hafta dikenli tellerle çevrildi, etrafındaki park kapatıldı.

'nün kenarında yer alan villanın önündeki sahilde gazeteciler için çadırlar kuruldu. Uluslararası haber ajansı (AP), Cenevre Gölü'nde tekneyle devriye gezen polislerinin fotoğraflarını bugün dünyaya servis etti.

'ın geçtiği bir kare ise, daha dikkat çekici. Bir botla Villa la Grange'ın önüne ulaşan polis ekipleri, gölde yüzen ve kıyıda güneşlenen insanların yanından geçerken görülüyor.

VILLA LA GRANGE'IN İÇİNDEN FOTOĞRAFLAR

Günlük hayat devam ediyor gibi görünse de 'kırmızı alarm' her yerde hissediliyor.

Yarın sabahtan itibaren Cenevre'de hayat duracak.

Kremlin sözcüsü , bugün yaptığı açıklamada tarihi görüşmenin 4 veya 5 saat sürmesinin planlandığını duyurdu.

Uluslararası medya geçtiğimiz hafta sonu Villa la Grange'ın içinde bir tura çıkarıldı, haber ajansları mekanın detaylarını ortaya koyan çok sayıda fotoğrafı da servis etti.

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