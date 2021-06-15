Putin-Biden görüşmesi öncesinde o fotoğraflar servis edildi! Dünyanın gözü Cenevre'de
ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşme öncesinde dünya Cenevre'ye odaklandı. Villa la Grange'da yapılacak kritik zirvenin 5 saatten fazla sürmesi bekleniyor. Merakla beklenen tarihi toplantı öncesinde Villa la Grange'ın içinden fotoğraflar paylaşıldı.
NATO'nun gelecek 10 yılını belirleyecek tarihi zirvenin ardından bütün dünya ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin buluşmasına kilitlendi.
HAYAT DURACAK
Cenevre'de günlerdir hummalı bir hazırlık var, özellikle de Villa la Grange'da. Liderlerin bir araya geleceği Villa la Grange'ın çevresi geçen hafta dikenli tellerle çevrildi, etrafındaki park kapatıldı.
Cenevre Gölü'nün kenarında yer alan villanın önündeki sahilde gazeteciler için çadırlar kuruldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Cenevre Gölü'nde tekneyle devriye gezen İsviçre polislerinin fotoğraflarını bugün dünyaya servis etti.
Reuters'ın geçtiği bir kare ise, daha dikkat çekici. Bir botla Villa la Grange'ın önüne ulaşan polis ekipleri, gölde yüzen ve kıyıda güneşlenen insanların yanından geçerken görülüyor.
VILLA LA GRANGE'IN İÇİNDEN FOTOĞRAFLAR
Günlük hayat devam ediyor gibi görünse de 'kırmızı alarm' her yerde hissediliyor.
Yarın sabahtan itibaren Cenevre'de hayat duracak.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada tarihi görüşmenin 4 veya 5 saat sürmesinin planlandığını duyurdu.
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