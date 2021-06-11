Rusya Karadeniz'de NATO gemilerini hedef aldı! Bombardıman uçakları...

Karadeniz sularında yabancı savaş gemilerinin ortaya çıkmasının Moskova tarafından 'provokasyon' olarak nitelendirildiği ve Rusya'nın bu tür eylemlere, kendi askeri operasyonlarını yürütmek de dahil olmak üzere oldukça sert tepki vermeye hazır olduğu belirtildi.

Kremlin yönetiminin savaş gemileri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla bölgede tatbikatlar düzenleyeceği de vurgulandı.