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Rusya Karadeniz'de NATO gemilerini hedef aldı! Bombardıman uçakları...

NATO'nun Karadeniz hamlesine Putin'den cevap geldi. Bombardıman uçaklarını tanıtan , NATO'ya ait savaş gemilerini hedef aldı. Dünya basınının 'flaş' olarak duyurduğu hamle korku saldı. İngiltere, ABD ve Rusya'nın Karadeniz'e yığınakları devam ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Rusya Karadeniz'de NATO gemilerini hedef aldı! Bombardıman uçakları...

, savaş uçakları ve füze sistemlerini NATO'ya karşı Kaliningrad bölgesine yığmaya başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Su-30 avcı uçakları ile 'Bal' ve 'Bastion' füze sistemleri için karar aldı.

Avia.pro haber ajansına göre, bu tür eylemler, NATO kuvvetlerinin Rusya Federasyonu sınırlarına yoğunlaşmasından ve F-35 avcı uçaklarının Rusya sınırları yakınında ek konuşlandırılmasından kaynaklanıyor.

Bal ve Bastion kıyı füze sistemlerinin Kaliningrad bölgesine transferine ilişkin nihai kararın henüz verilmediği biliniyor ancak bu bölgeye ek bir Su-30SM jetleri derhal konuşlandırılacak.

Haberde şu bilgiler paylaşıldı: "NATO'nun aktivasyonu ve Rusya sınırlarına yakın geniş çaplı tatbikatlarının yanı sıra F-35 de dahil olmak üzere yeni savaş jetlerinin yollanması nedeniyle, Batı Askeri Bölgesi'nin güçlendirilmesi için bölgeye takviye gönderilmesini bir öncelik olarak ilan edildi.

Ek Su-30SM jetlerinin konuşlandırılmasına ilave olarak, Bal ve Bastion kıyı komplekslerinin Kaliningrad bölgesinde konuşlandırılması ihtimali değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili henüz nihai bir karar yok."

Yakın dönemde Rusya'nın, Amerikan beşinci nesil F-35 avcı uçağını durdurmak için Baltık Denizi üzerinde bir Su-35 avcı uçağı kaldırdığı biliniyordu.

NATO GEMİLERİ KARADENİZ'DE

İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'e girdi. Uçak gemisi Queen Elizabeth liderliğindeki uçak gemisi saldırı grubundan en az iki NATO gemisi, Boğaz'ı geçerek Karadeniz'e girdi.

Bu gemiler, İngiliz muhrip "HMS Defender" ve bölgeye gideceği daha önce Londra tarafından duyurulan Hollanda firkateyni "HNLMS Evertsen".

MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ BEKLENİYOR

NATO gemileri Karadeniz sularına girer girmez, Rus Donanması Karadeniz Filosunun kuvvetleri ve askeri uçaklar tarafından hemen takibe alındı.

Rus filosuna ait hangi gemilerin İngiliz ve Hollanda gemilerini takip ettiği bilinmiyor ancak gelişi ilan edilen başka bir İngiliz savaş gemisinin şu anda nerede bulunduğuna dair birkaç soru ortaya çıktı.

Karadeniz sularında yabancı savaş gemilerinin ortaya çıkmasının Moskova tarafından 'provokasyon' olarak nitelendirildiği ve Rusya'nın bu tür eylemlere, kendi askeri operasyonlarını yürütmek de dahil olmak üzere oldukça sert tepki vermeye hazır olduğu belirtildi.

Kremlin yönetiminin savaş gemileri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla bölgede tatbikatlar düzenleyeceği de vurgulandı.

"DURDURULAMAZ YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI"

Avia.pro haber ajansına verilen bilgilere göre, Rus stratejik bombardıman uçağı "Messenger" benzersiz bir savunma kompleksi ile silahlandırılacak. Uçak, düşman yönlendirme sistemlerini bastırabilecek, kendisine ateşlenen füzeleri saptırabilecek ve düşman hava savunma sistemleri tarafından fark edilmeyecek.

"PAK DA için, onu her türlü silahtan (radar ve optik) koruyacak tamamen yeni bir hava savunma sistemi geliştiriliyor. Bu, uçağın okyanuslardan veya başka bir devletin topraklarından belirlenmiş hedefleri vurmasına izin verecek "dedi.

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