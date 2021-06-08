Renault'nun hile yaptığı tespit edildi! Mahkeme cezayı kesti

Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon avrosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon avroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon avroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN