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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamam

CENTCOM) Komutanı Orgeneral , ’dan çekilme sürecini yarı yarıya tamamladıklarını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamam

Orgeneral McKenzie, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında başta güçlerinin 'dan çekilme süreci olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili "Geri çekilme sürecinin yarısını tamamladık ve çekilmenin tamamını eylül ayına yetiştireceğiz." ifadesini kullanan McKenzie, ABD'nin güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden ve DEAŞ'ın peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz." diye konuştu.

SURİYE'DEKİ ABD ASKERİ VARLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

'deki ABD askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan McKenzie, bu ülkede sadece DEAŞ'i bitirmek ve örgütün ABD'ye veya ortaklarına yönelik saldırı düzenleme kabiliyetini ortadan kaldırmak üzere asker bulundurduklarını ileri sürdü.

McKenzie, "Uzun vadede bu güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'de ismini kullanan / terör örgütü ile çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteği ile ilindeki petrol tesisleri dahil Suriye'nin kuzeydoğusunda birçok bölgeyi işgal altında tutuyor.

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