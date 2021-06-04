Filistinlilerin tepkisini çeken karar! Arap partisi İsrail'de...
İsrail vatandaşı Arapların kurduğu Ra’am adındaki Birleşik Arap Listesi de yeni hükümete katılıyor. Ra’am lideri Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyonda yer almak için önceki gün imza attı. Birçok Filistinli ise karara tepki gösterdi.
İsrail'de ilk kez bir Arap partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partilerinin kurmakta anlaştığı hükümete katılacak.
İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Ra'am (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyon hükümetine katılmak için önceki gün Yeş Atid lideri Yair Lapid ve radikal sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett'le anlaşmaya vardı.
Hükümetin güvenoyu alması durumunda, Ra'am İsrail hükümetinde yer alacak ilk Arap parti olacak. Mansur, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin kurulmasıyla ilgili anlaşmanın özellikle Negev bölgesindeki Arapların yararına birçok madde içerdiğini söyledi. Mansur, "Zor bir karardı. Pek çok tartışma var ama biz hükümetin kurulması için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi.
İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu 12 yıl sonra koltuğundan indirmesi beklenen koalisyon hükümetine bir Arap partinin katılacak olması, Filistinliler arasında tepkilere neden oldu.
ABBAS'A SERT ELEŞTİRİLER
İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan birçok kişiyse, Ra'am'ın kararına tepkili ve Mansur Abbas'ı 'oportünüst biri' olarak görüyor. İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sırasında Abbas'ın Netanyahu'yu eleştirmekten kaçındığını ve şimdi de sağcı Bennett'le ittifak kurduğunu kaydeden bazı Filistinliler, Abbas'ın İsrailli Arapları değil kendisini düşündüğünü savundu. Bazıları da Filistinlileri katleden İsrail hükümetine katılmanın utanç verici olduğunu söyledi.
Zira birçok Filistinli, yeni hükümetin bir değişim yaratmayacağını düşünüyor. Netanyahu, Bennett ya da bir başkasının fark etmeyeceğini belirten Filistinliler, kim gelirse gelsin İsrail'in soykırım ve işgal politikasının değişmeyeceğinin altını çiziyor.
Ra'am, 2015'teki meclis seçimlerinde İsrail'deki diğer Arap partileri Hadaş, Ta'al ve Balad'la oluşturduğu ittifaktan 23 Mart'ta düzenlenen seçimler öncesinde ayrılmıştı. Yeni bir Ortak Liste'yle seçime katılan Ra'am, 4 sandalye kazanarak seçimin sürpriz partisi oldu.
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