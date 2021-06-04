Filistinlilerin tepkisini çeken karar! Arap partisi İsrail'de...

Zira birçok Filistinli, yeni hükümetin bir değişim yaratmayacağını düşünüyor. Netanyahu, Bennett ya da bir başkasının fark etmeyeceğini belirten Filistinliler, kim gelirse gelsin İsrail'in soykırım ve işgal politikasının değişmeyeceğinin altını çiziyor.

Ra'am, 2015'teki meclis seçimlerinde İsrail'deki diğer Arap partileri Hadaş, Ta'al ve Balad'la oluşturduğu ittifaktan 23 Mart'ta düzenlenen seçimler öncesinde ayrılmıştı. Yeni bir Ortak Liste'yle seçime katılan Ra'am, 4 sandalye kazanarak seçimin sürpriz partisi oldu.