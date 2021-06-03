03 Haziran 2021, Perşembe
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Fransa'da bomba paniği! Uçak aranıyor

’dan ’ya gelen uçağında bomba paniği yaşandı. Pilotun yaptığı bomba ihbarı nedeniyle jetler eşliğinde uçan uçak, Charles de Gaulle Havalimanı'na indi. Uçağın sorunsuz indiği ve yolcuların aranarak uçağın boşaltıldığı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Fransa'da bomba paniği! Uçak aranıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çad'in başkenti Encemine'den kalkarak yerel saatle 16.01'de Paris'e inen AF865 sayılı uçakta bomba bulunduğu şüphesiyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Charles de Gaulle Havalimanı'na sorunsuz indiği ve yolcuların aranarak uçağın boşaltıldığı ifade edildi.

UÇAK BOŞALTILDI

Fransız basını, bomba ihbarını, uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir'e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını bildirdi.
Uçağa Charles de Gaulle Havalimanı'na inene kadar, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş jetlerinin eşlik ettiği aktarıldı.

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