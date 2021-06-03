03 Haziran 2021, Perşembe
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6,2 büyüklüğünde deprem fay hattını kırdı! Deprem alarmı verildi

Son dakika haberine göre; üzerindeki açıklarında gerçekleşen deprem, yerel saatle 19.10'da geniş bir alanda hissedilirken, fay hattının kırıldığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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6,2 büyüklüğünde deprem fay hattını kırdı! Deprem alarmı verildi

ülkesi 'da büyük bir deprem daha meydana geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın 'son dakika' koduyla duyurduğu 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, 'ye 143 kilometre mesafede. Yerel saatle 19.10'da kaydedilen deprem, denizin 64 kilometre altında gerçekleşti.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi 'nu boydan boyda kat eden fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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