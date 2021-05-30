İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı flaş adım!
İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.
Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.
Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.
KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU 12 YIL SONRA BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KAYBEDECEK
Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.
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