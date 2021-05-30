İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı flaş adım!

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.