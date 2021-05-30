30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı flaş adım!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı flaş adım!

'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
ABONE OL
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı flaş adım!

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan 'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yamina lideri, 'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.

(Gelecek Var) Partisi lideri ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.

KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU 12 YIL SONRA BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KAYBEDECEK

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde 'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı , koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA