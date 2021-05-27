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Son dakika: Somali'de seçim tarihi belli oldu

... krizinin yaşandığı 'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Somali'de seçim tarihi belli oldu

Seçim krizinin yaşandığı Somali'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

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