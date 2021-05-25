25 Mayıs 2021, Salı
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Fransız astronot paylaştı: Sahra'nın Gözü

’nda (ISS) görev yapan Fransız astronot , uzaydan çektiği ’nün fotoğraflarını paylaştı. Piquet paylaşımında, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da 'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Fransız astronot paylaştı: Sahra'nın Gözü

ISS'te görevli Fransız astronot sosyal medya hesabından uzaydan çektiği 'nün fotoğraflarını yayınladı.

Pesquet, 'nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi.

Pesquet'in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.

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