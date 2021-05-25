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Dünyanın gündemine bomba gibi düştü! Koronavirüsün kaynağı belli oldu mu?

Son dakika haberine göre; 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili araştırmalar devam ederken, koronavirüsün kaynağıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Dünyanın gündemine bomba gibi düştü! Koronavirüsün kaynağı belli oldu mu?

ABD'nin bir istihbarat raporunda, 'de 'nden (WIV) 3 araştırmacının, ülkenin yeni tip koronavirüs salgınını açıklamasından aylar önce, Kasım 2019'da hastanede Kovid-19'a benzer belirtiler nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. ABD raporu, koronavirüsün kökenine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

(WSJ) gazetesinin ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, raporun araştırmacıların sayısı, hastalığın zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunduğuna yer verdi.

2012 NİSAN AYINDA YENİ VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Çin'in güneybatısındaki dağların derinliklerinde bir köyün eteklerinde bulunan bakır madenine yarasa gübrelerini temizlemeye giren madencilerden 6'sı hastalanırken 3'ü hayatını kaybetti. Uzmanlar madencilerin ölümünü araştırmak için madenden örnekler alırken, gübrelerde yeni bir virüsü tespit etti.

Çinli bilim adamları araştırmalarına devam ederken, virüsün buradan dışarıya çıktığı ve ardından yayıldığı tahmin ediliyor.

Gazeteye konuşan ve adlarını gizleyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın araştırmacıların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair daha net kanıtlar sunması gerektiğini söyledi. Bazı yetkililer ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Raporun 'nün (DSÖ) Kovid-19'un kökenlerine soruşturmanın yeni aşamalarını ele alacağı toplantısından önce sızdırılması dikkat çekti. DSÖ, geçen şubat ayında Kovid-19'un WIV laboratuvarından sızdığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

'İKNA OLMADIM'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci'nin koronavirüsün doğal olarak geliştiğine "ikna olmadığını" açıklaması da salgının başından beri devam eden virüsün laboratuvardan sızdığına dair tartışmayı alevlendirdi. Fauci, "Buna (virüsün doğal olarak geliştiğine) ikna olmadım, ne olduğunu elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ÇİN'DEN YANIT GELDİ

ise, WSJ haberine yanıt olarak yayınladığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. Bakanlığın açıklamasında "ABD laboratuvar sızıntı teorisini yutturmaya devam ediyor. ABD kaynağı gerçekten bulmakla ilgileniyor mu yoksa dikkat mi dağıtmaya çalışıyor?" ifadesi yer aldı.

TRUMP'A DAVA

Öte yandan eski , görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı 'i suçlamıştı. Çin, , Trump'a Kovid-19 virüs salgını sürecince kullandığı "", "" gibi ifadeleri nedeniyle dava açtı.

Davada, Trump'ın Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara yol açtığı gerekçesiyle, ABD'de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildi.

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