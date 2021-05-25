Dünyanın gündemine bomba gibi düştü! Koronavirüsün kaynağı belli oldu mu?

'İKNA OLMADIM'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci'nin koronavirüsün doğal olarak geliştiğine "ikna olmadığını" açıklaması da salgının başından beri devam eden virüsün laboratuvardan sızdığına dair tartışmayı alevlendirdi. Fauci, "Buna (virüsün doğal olarak geliştiğine) ikna olmadım, ne olduğunu elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.