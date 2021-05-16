Alman polisinden yolda rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet! İnsanlık dışı muamele
Almanya'nın Frankfurt şehrinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında acımasız bir şekilde dakikalarca dövüldü. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir" dedi.
Almanya'da polisin Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye uyguladığı şiddet pes dedirtti. 34 yaşındaki Selim Çiftçi, cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı.
Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN KINAMA
Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı.
Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti.
#Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 16, 2021
Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz. pic.twitter.com/Cm5p2AvMe6
ALTUN'DAN ALMAN POLİSİNE TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi.
"Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor."
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