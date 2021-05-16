Alman polisinden yolda rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet! İnsanlık dışı muamele

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN KINAMA

Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı.

Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti.

#Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz.



Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve Ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.



Konuyu her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edeceğiz. pic.twitter.com/Cm5p2AvMe6 — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 16, 2021

ALTUN'DAN ALMAN POLİSİNE TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi.

"Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor."