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Alman polisinden yolda rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet! İnsanlık dışı muamele

'nın şehrinde psikolojik rahatsızlığı bulunan isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında acımasız bir şekilde dakikalarca dövüldü. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanı "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Alman polisinden yolda rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet! İnsanlık dışı muamele

'da polisin Türk vatandaşı 'ye uyguladığı pes dedirtti. 34 yaşındaki , cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı.

Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN KINAMA

Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye da tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı.

Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti.

ALTUN'DAN ALMAN POLİSİNE TEPKİ
İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi.

"Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının 'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor."

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