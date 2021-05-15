Katil İsrail'in barbar polisleri! Kadınları darp ettiler
Son dakika haberine göre; İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırarak, çok sayıda kadını darbetti. Katil devletin barbar polisleri kadınların başörtülerine saldırdı.
Çok sayıda aktivistin de aralarında bulunduğu Filistinliler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteri düzenledi.
Filistinliler, bazı evlerin duvarına, "Direnen Şeyh Cerrah Mahallesi'ne hoş geldiniz" ifadesini ve mahalle sakinlerinin isimlerini yazdı. Aktivistler, Filistin bayrağıyla birlikte Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonları mahalleye astı.
İsrail polisi, Filistin bayrağının asılması üzerine göstericilere ses bombası attı, atlı birlikleri devreye soktu ve toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
Gösteriye sert şekilde müdahale eden İsrail polisi, çok sayıda kadını da darbetti.
İSRAİL MAHKEMELERİ FİLİSTİNLİ AİLELERİN İTİRAZLARINI REDDETMİŞTİ
Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.
Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.
Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.
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