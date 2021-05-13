13 Mayıs 2021, Perşembe
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Uzaydan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği!

Son dakika haberine göre; 'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da 'na (ISS) gönderilen Fransız astronot , 'nin bütün parlaklığıyla göründüğü ve Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Uzaydan Kabeli Ramazan Bayramı tebriği!
Fransız astronot , Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor." mesajını paylaştı.

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

'nın Büyükelçisi de paylaşımı Pesquet'in görseliyle 'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) operasyonuyla ABD'li ve , Japon ile Fransız Thomas Pesquet olmak üzere 4 astronot, 'ın sahibi olduğu 'in Falcon 9 roketiyle 23 Nisan'da 'na gönderilmişti.

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