Pakistan'dan Filistin'e tam destek!

Han, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül bombardımanını ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine devam eden desteğini vurguladı.