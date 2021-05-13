13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'dan Filistin'e tam destek!

Pakistan'dan Filistin'e tam destek!

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Han, bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı aradı. Son dakika gelişmesine göre; Pakistan Başbakanı , Filistin Devlet Başkanı ’ı arayarak ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine süren desteğini yineledi. Ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Pakistan'dan Filistin'e tam destek!

SON DAKİKA HABERİ | Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan , bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı aradı.

Han, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan 'in 'ye yönelik ölümcül bombardımanını ve 'da ibadet eden masumlara yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine devam eden desteğini vurguladı.

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal eden "alçakça" eylemlerine karşı 'ın uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik çabalarına değinen Han, bu kriz zamanında ülkesinin Filistin'e tam destek verdiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Pakistan'ın desteğine teşekkür ederken, Pakistanlı liderlerin İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayan açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan Mescid-i Aksa ve 'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA