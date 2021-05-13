Pakistan'dan Filistin'e tam destek!
Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Han, bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı aradı. Son dakika gelişmesine göre; Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı arayarak ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine süren desteğini yineledi. Ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan İmran Han, bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı aradı.
Han, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül bombardımanını ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine devam eden desteğini vurguladı.
PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR
İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal eden "alçakça" eylemlerine karşı Pakistan'ın uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik çabalarına değinen Han, bu kriz zamanında ülkesinin Filistin'e tam destek verdiğini kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Pakistan'ın desteğine teşekkür ederken, Pakistanlı liderlerin İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayan açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.
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