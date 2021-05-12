Son dakika: ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!





"SARSILMAZ DESTEK"

"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.