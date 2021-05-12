12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!

Son dakika haberleri... İşgalci terör devleti , günlerdir ve başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguladı ve 10'u çocuk 30'dan fazla masum Filistinli'yi şehit etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da İsrail'e füzelerle karşılık verdi. , konuya ilişkin İsrailli mevkidaşı ile görüştü. Sullivan görüşmede, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!

Sözcüsü yaptığı yazılı açıklama, Sullivan'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



"SARSILMAZ DESTEK"
"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.




Fotoğrafta: Siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Filistinli Hüseyin Hamad



ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği aktarılan açıklamada, görüşmede, Sullivan ve 'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.


SULLİVAN MISIR HÜKÜMETİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Açıklamada Sullivan'ın bugün hükümeti ile de ve 'teki durum hakkında ele aldığı, görüşmede bölgede sükunetin sağlanması ve yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Öte yandan Emily Horne'nin açıklamasında Sullivan'ın İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırılarından bahsetmediği dikkati çekti.

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