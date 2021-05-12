Son dakika: ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
Son dakika haberleri... İşgalci terör devleti İsrail, günlerdir Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada Filistinlilere şiddet uyguladı ve 10'u çocuk 30'dan fazla masum Filistinli'yi şehit etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamas da İsrail'e füzelerle karşılık verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin İsrailli mevkidaşı ile görüştü. Sullivan görüşmede, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklama, Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
"SARSILMAZ DESTEK"
"Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı." ifadesine yer verilen açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti." değerlendirmesinde bulundu.
Fotoğrafta: Siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Filistinli Hüseyin Hamad
ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği aktarılan açıklamada, görüşmede, Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
SULLİVAN MISIR HÜKÜMETİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Açıklamada Sullivan'ın bugün Mısır hükümeti ile de Gazze ve Kudüs'teki durum hakkında ele aldığı, görüşmede bölgede sükunetin sağlanması ve yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Öte yandan Emily Horne'nin açıklamasında Sullivan'ın İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırılarından bahsetmediği dikkati çekti.
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