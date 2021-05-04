04 Mayıs 2021, Salı
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Meksika'da metro kazası! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen metro kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Meksika'da metro kazası! Ölü ve yaralılar var

'nın başkenti 'da üst geçit faciası yaşandı.

'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı.

Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Metro faciası: 13 ölü METRO FACİASI: 13 ÖLÜ

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