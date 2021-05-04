Meksika'da metro kazası! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Meksika'da meydana gelen metro kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da üst geçit faciası yaşandı.
Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı.
Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"
Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
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