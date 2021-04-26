Yahudi bir örgüt devreye girdi İngiltere'nin İşçi Partisi iftar etkinliğinden vazgeçti

İngiltere'de ana muhalefet partisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'ın, bir Yahudi örgütünün müdahalesinin ardından halka açık iftar etkinliğine katılmayı reddettiği, bunun Müslümanlar ve İsrail işgaline karşı mücadele edenlere zarar verdiği belirtildi.

İngiltere merkezli bir Filistinli sivil toplum kuruluşu olan El Aksa'nın Dostlarının (FOA) öncülük ettiği açıklamada, Starmer, çifte standart ve Filistin topraklarını işgal eden İsrail'i desteklemekle suçlandı.

Açıklamada, "Aşağıda imzası bulunan bizler, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın ramazanda Müslümanlarla iftar etkinliğine katılmaktan vazgeçmesinden büyük endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Starmer'ın bu "seçici" tavrıyla Müslümanlara karşı ayrımcılık yapan İşçi Partisi içindeki sistematik İslamofobiyi beslediği kaydedilen açıklamada, "İşçi Partisi liderinden, Müslümanlar ve Filistin halkı için adalet ve tazminat isteyenlere neden zarar verdiğine dair bir açıklama talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İşçi Partisi üyelerinin yüzde 60'ından fazlasının Filistin topraklarının yasa dışı işgaline karşı İsrail'i boykot hareketi BDS'yi desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, Starmer'ın halka açık etkinlikten çekilme kararının "derin hayal kırıklığına yol açtığı" vurgulandı.

Açıklamada, "Keir Starmer, BDS'yi şeytanlaştırarak İsrail'e ve onun Filistin'de devam eden işgali ile Filistin halkının haklarını ihlal etmesine kayıtsız şartsız destek verdiğine dair açık bir sinyal gönderiyor." değerlendirmesi yapıldı.

"BU RAMAZAN FİLİSTİN'İ YEMEYİN" PAYLAŞIMI

Ramazan Çadırı Projesi kurucusu ve halka açık iftar etkinliğinin düzenleyicisi Ömer Salha, Twitter'dan işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen hurmaların İngiltere'ye ihraç edildiğine dikkat çekerek "Bu ramazan, Filistin'i yemeyin." paylaşımında bulunmuştu.

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu adlı örgütün bu paylaşıma dikkat çekmesi üzerine Starmer, etkinliğe katılmaktan vazgeçmişti.

2013'te kurulan Ramazan Çadır Projesi ve Açık İftar programı aracılığıyla ramazan boyunca halka ücretsiz iftar yemekleri sunuluyor.

Aynı zamanda desteğe ve yardıma ihtiyacı olan evsizlere ve toplumun diğer kesimlerine ücretsiz yemek sağlanıyor.