26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler

Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'te yer alan Adalarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.28'de Fiji'nin doğu adalarında 6,1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA