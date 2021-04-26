Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler
Son dakika haberine göre; Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.28'de Fiji'nin doğu adalarında 6,1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.