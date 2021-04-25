Hollanda'da çarpıcı araştırma: Şehirdeki kadınların yarısı tacize maruz kalıyor
Son dakika haberleri... Rotterdam Erasmus Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre şehirdeki kadınların yarısının sokakta cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.
Rotterdam Erasmus Üniversitesi tarafından Rotterdam Belediyesi adına yapılan araştırmanın raporunda kadınların gece sokağa çıkmaya korktuğu bildirildi.
Haberde, raporun, "Gece sokağa çıkan kadınlar kıyafet seçimlerini cinsel tacize uğrama korkusuyla yapıyor." ifadelerine yer verildi.
2016'da yapılan aynı araştırmanın bulgularıyla bu yılki sonuçların benzerlik göstermesi son yıllarda alınan tedbirlerin ve kampanyaların rakamların azalmasında etkili olmadığı şeklinde yorumlandı.
Öte yandan, Rotterdam Belediyesi tarafından 2017'de cinsel tacizi ve cinsel saldırıları önlemek amacıyla geliştirilen StopApp isimli mobil aplikasyonun olumlu sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekildi.
Cinsel tacize veya cinsel saldırıya maruz kalan kadınlar StopApp aplikasyonuyla tacize uğradıkları yere ve kişilere ilişkin anonim olarak şikayette ve bildirimde bulunabiliyor.
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