İtalya'da son 24 saatte 322 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 320 bin 780 testte 13 bin 817 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 949 bin 517'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 461 bin 448'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 894'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 322 artarak 119 bin 21 oldu.

İyileşenlerin sayısı 17 bin 587 artışla 3 milyon 369 bin 48'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 17 milyon 257 bin 664 oldu. Aşılananların 5 milyon 96 bin 975'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.