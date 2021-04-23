Dünyanın birey olarak marka değeri en yüksek ismi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çıktı

Dünyanın birey olarak en büyük küresel markası İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çıktı. Yapılan son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in 'kişisel markasının' şarkıcı Beyonce'un 16, Kim Kardashian ve Microsoft kurucusu Bill Gates'in 6 katı olduğunu ortaya koydu.