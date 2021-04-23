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Dünyanın birey olarak marka değeri en yüksek ismi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çıktı

Dünyanın birey olarak en büyük küresel markası Kraliçesi II. Elizabeth çıktı. Yapılan son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in 'kişisel markasının' şarkıcı 'un 16, ve kurucusu 'in 6 katı olduğunu ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Dünyanın birey olarak marka değeri en yüksek ismi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çıktı

Dünyanın birey olarak en büyük küresel markası İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çıktı. Yapılan son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in 'kişisel markasının' şarkıcı Beyonce'un 16, Kim Kardashian ve kurucusu Bill Gates'in 6 katı olduğunu ortaya koydu.

Kraliçe'nin doğum günü nedeniyle çekilen belgesel için yapılan araştırmaya göre, İngiliz Kraliyet Ailesi de dünyanın en büyük 5'inci 'kurumsal' markası.

Bu da , Coca-Cola, Microsoft ve 'in önünde olduğu anlamına geliyor.

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