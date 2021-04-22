İsrail'de patlama! Siren sesleri duyuldu

Gelen son dakika haberine göre, İsrail'de gece yarısı patlama ve siren sesleri... İsrail'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve Batı Kudüs yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

ROKET ALARMI ÇALIYOR

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's Sebi) ve Dimona kentleri arasındaki bir bölgede roket alarmının çaldığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına herhangi bir roket atışının yapılmadığını yazdı.

NÜKLEER SİLAHLARIN ÜRETİLDİĞİ ALAN

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesis, Dimona yakınlarında bulunuyor.

Öte yandan Batı Kudüs yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde roket alarmının çaldığını doğrularken daha fazla ayrıntı vermedi.

İSRAİL: SURİYE'DEN FÜZE ATILDI

İsrail, Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin ülkenin güneyine düştüğünü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğunu duyurdu.