Son dakika: Rusya'da sokaklar karıştı! Polis Navalniy protestolarında 300 kişiyi gözaltına aldı
Son dakika haberi... Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin tutuklanması ve cezaevine gönderilmesine yönelik ülke genelinde protestolar sürerken, 300 kişi polis tarafından gözaltına aldı.
Rusya polisi tarafından yapılan açıklamada Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ye yönelik destek eylemlerinde toplam 300 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine konulmuştu.