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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2012 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 53'e yükseldi.

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