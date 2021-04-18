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ABD'li yetkili haddini aştı! Skandal sözler

Başkan Yardımcısı Maenza’dan yine skandal ifadeler geldi. İntihar bombacısı teröristi ‘kahraman’ ilan etti. Öte yandan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcılığı yanında (Vatansever Sesler) adlı bir kuruluşun başkanı olan Maenza'nın, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında 'yi hedef alan saldırgan tavrı biliniyor.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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ABD'li yetkili haddini aştı! Skandal sözler

'de terör örgütü PYD/YPG'ye açıktan destek veren 'de bir skandal daha patlak verdi. tarafından kurulan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı , 'nin 'e gerçekleştirdiği operasyonu "vahşice saldırı" olarak nitelendirirken, Ayn el-Arap'ta PKK/PYD-YPG terör örgütü sözde kadın yapılanması YPJ militanı Arin Mirkin adlı teröristin kendini patlatmasını ise "kahramanlık" olarak değerlendirdi.

ELEŞTİRİLİNCE HADDİNİ AŞTI
İntihar bombacısı kadın teröristi öven ifadeleriyle gündeme gelen Maenza'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı kullanıcılardan da büyük tepki gördü. Tepki gösterenleri "DEAŞ ve Türkiye'ye taraf olmanın saçma olduğu" tezini öne sürerek suçlayan Maenza, haddini aşarak Türkiye'nin "terörist" olduğu imasında bulundu.

SALDIRGAN TAVRIYLA BİLİNİYOR
Başkan Yardımcılığı yanında (Vatansever Sesler) adlı bir kuruluşun başkanı olan Maenza'nın, yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'yi hedef alan saldırgan tavrı biliniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYORLAR
'NIN operasyonlarıyla barış ve huzur gelen bölgelerde karışıklık çıkarmak için PKK/PYD-YPG terör örgütü, intihar bombacısı ve bombalı araçlar kullanmaya çalışıyor. Özellikle , , , gibi büyük şehirlerde intihar saldırıları gerçekleştirme çabası içinde olan PKK/KCK/PYDYPG terör örgütüne bazı ABD'li bürokrat, asker, gazeteci ve aktivistler destek veriyor. Güvenlik uzmanlarına göre, terör örgütü propagandasını sözde "güvenilir" kılabilmek için Maenza gibi "aracıların" desteğine ciddi biçimde ihtiyaç duyuyor.

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