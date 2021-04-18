ABD'li yetkili haddini aştı! Skandal sözler

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLİYORLAR

TSK'NIN operasyonlarıyla barış ve huzur gelen bölgelerde karışıklık çıkarmak için PKK/PYD-YPG terör örgütü, intihar bombacısı ve bombalı araçlar kullanmaya çalışıyor. Özellikle Ankara, İstanbul, Kayseri, Bursa gibi büyük şehirlerde intihar saldırıları gerçekleştirme çabası içinde olan PKK/KCK/PYDYPG terör örgütüne bazı ABD'li bürokrat, asker, gazeteci ve aktivistler destek veriyor. Güvenlik uzmanlarına göre, terör örgütü propagandasını sözde "güvenilir" kılabilmek için Maenza gibi "aracıların" desteğine ciddi biçimde ihtiyaç duyuyor.