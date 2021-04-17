Son dakika! Belarus’ta askeri darbe planlıyorlardı! Rus istihbaratı yakaladı

"Toplantıya katılanlar Belaruslu generale, planların başarılı bir şekilde uygulanması için Belarus'un tüm üst düzey yöneticilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Halka seslenmek için televizyon ve radyo kuruluşlarına el konulması, polis ve içişleri bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin engellenmesi dahil askeri darbenin tüm ayrıntılı planları ortaya konuldu. Kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin eylemlerinin zorlaştırılması için Belarus'ta enerji sisteminin kapatılması planlandı. Silahlı oluşumlar aktif fazda devreye sokulacaktı."

Rus istihbaratı, planlamadaki nihai hedefin, cumhurbaşkanlığının ortadan kaldırılmasıyla Belarus'un anayasal sistemini değiştirme ve ülke yönetiminin ulusal uzlaşma komitesine teslim etme olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, Zyankoviç'in ülkenin parlamentosunu ve yasal sistemini yönetecek kişi olmayı, Feduta'nın ise siyasi reformlar ve ideolojik çalışmaları üstlenmeyi planladığı savunuldu.

FSB'nin açıklamasında, söz konusu muhalif kişilerin askeri darbe yapmak için yer ve zaman olarak Minsk'te 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda yapılacak askeri geçit törenini planladığı kaydedildi.

Darbe ve suikast planlaması suçlaması ile gözaltına alınan kişilerin Belarus'a teslim edildiği bildirildi.