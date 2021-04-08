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Vladimir Putin ile İlham Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü | Son dakika dünya haberleri

Başkanı , Cumhurbaşkanı ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü. Görüşmede, Vladimir Putin ile Başbakanı arasında başkent 'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Vladimir Putin ile İlham Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü | Son dakika dünya haberleri

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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