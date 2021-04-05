Son dakika: Koronavirüsün 'sıfır noktası' Çin'de 2 ay sonra en yüksek günlük vaka artışı

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemindeki yerini koruyor.

Salgının 'sıfır noktası' da olarak nitelendirilen Çin'de 31 Ocak'tan bu yana Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi.

Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan eyaletinde Kovid-19 vakalarında iki ay sonraki en büyük günlük sıçrama bildirdi.

Söz konusu eyalette 15 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Ruili kentinde tespit edilen vakalardan 11'inin Myanmar vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer kente giriş çıkışların kısıtlandığını ve aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Çin'de sağlık bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 363'e, vaka sayısı ise 90 bin 305'e çıktı.

Çin pandeminin başından beri kaydedilen 90 bin 305 vaka sayısı ile salgından en çok etkilenen 92'nci ülke konumunda.

Kovid-19 virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülmüş, daha sonra dünyanın dört bir yanında vakalar saptanmıştı.