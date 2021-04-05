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Air France çöküşte! Fransa ile AB'den kurtarma operasyonu! | Son dakika dünya haberi

Kovid-19 sürecinde ekonomik olarak çöküşe geçen , ile AB'den kurtarma operasyonu geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno , koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için (AB) Komisyonu ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Air France çöküşte! Fransa ile AB'den kurtarma operasyonu! | Son dakika dünya haberi

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ: , katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin sonuçlandığını ancak yardım miktarının henüz netleşmediğini belirtti.

Bu iyi haberin şirketi daha rekabetçi olma konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Le Maire, 'in Orly havalimandaki bazı iniş ve kalkış yerlerinden vazgeçmesi gerekeceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı, devletin şirkete şu ana kadar 7 milyar avro yardımda bulunduğunu, Air France'ın karbondioksit salımını azaltmasını ve bu konuda dünya lideri olmasını beklediklerini ifade etti.

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti.

Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

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