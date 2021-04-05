18 Nisan tarihinde açılacak! Taşınma maliyeti tam 10 milyon TL!

10 MİLYON LİRAYA MAL OLDU!

Törende Mısır kültürünü yansıtan özel tasarlanmış araç ve kortej ekibinin giysileri dikkat çekti. Mısır medyası Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, merak uyandıran törenin maliyetinin 10 milyon TL olarak aktardı. 17'inci Hanedan hükümdarı Seqenenre Taa II'den MÖ 12. yüzyılda hüküm süren Ramses IX'a kadar mumyalar, saltanatlarının kronolojik sırasına göre büyük bir sükse ile taşınmıştı.