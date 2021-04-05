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18 Nisan tarihinde açılacak! Taşınma maliyeti tam 10 milyon TL!

Mısır'da, büyük ilgiyle izlenen 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmasının maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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18 Nisan tarihinde açılacak! Taşınma maliyeti tam 10 milyon TL!

Mısır'da hafta sonu nefeslerin tutulduğu, 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmasının maliyeti açıklandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı milyonlarca dolarlık kortejle mumyalar, Kahire'den 5 km uzaktaki yeni 'ne devlet töreniyle götürüldü.

10 MİLYON LİRAYA MAL OLDU!

Törende Mısır kültürünü yansıtan özel tasarlanmış araç ve kortej ekibinin giysileri dikkat çekti. Mısır medyası Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, merak uyandıran törenin maliyetinin 10 milyon TL olarak aktardı. 17'inci Hanedan hükümdarı Seqenenre Taa II'den MÖ 12. yüzyılda hüküm süren Ramses IX'a kadar mumyalar, saltanatlarının kronolojik sırasına göre büyük bir sükse ile taşınmıştı.

Aralarında, Antik Mısır Firavunu II. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses IX. Ramses, VI. Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamun ve Ahmose Nefertari de bulunduğu mumyalar için düzenlenen töreni çeşitli ülkelerden 150 televizyon kanalı canlı olarak takip etmişti.

YENİ MÜZENİN MALİYETİ 38 MİLYON DOLAR

, 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle taşınan Kahire'de yer alan Giza'daki yeni Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin maliyetinin ise, 38 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

18 NİSAN'DA ZİYARETİNE AÇILACAK

Mumyaların yolculuğu 40 dakika sürerken, her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli, nitrojen doldurulan koruyucularla taşınmıştı.18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 18 Nisan'da Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nde turistlerin ziyaretine açılacağı ifade edildi.

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