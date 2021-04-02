Suudi Arabistan'da 7 ay sonra rekor korona vaka

Suudi Arabistan'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 728 korona virüs vaka tespit edildi. Ülke genelinde 7 ay sonra vaka sayısı 700'ün üzerine çıkarken, Eylül'den bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı olduğunu belirlendi.



Ülke genelinde toplam vaka sayısı 391 bin 325'e, korona virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 684'e yükseldi.

Son bir günde 404 korona hastasının iyileşerek sağlığına kavuştuğunu açıklayan Bakanlık vatandaşları alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.