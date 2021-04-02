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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! ABD Kongresi yerleşkesi "dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberi.... Kongresi yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Aracını polislerin üzerine süren bir kişi gözaltına alındı. Olayda iki polis yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! ABD Kongresi yerleşkesi dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

yerleşkesinin "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Bir kişinin bariyerleri arabayla geçmeye çalıştığı öğrenilirken, Kongre yerleşkesi ve çevresinde silah seslerinin duyuldu.

Araç çarpması sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Bir kişinin gözaltında olduğu açıklandı.

ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ABD'de kırmızı alarm! ABD'DE KIRMIZI ALARM!

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