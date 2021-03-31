Türkiye'ye bir övgü de Josep Borrell'den: Önemli bir bölgesel güç

Josep Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ve bundan memnun kaldığını aktardı. Borrell ayrıca, Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu, AB'nin Libya'da BM tarafından talep edilen ateşkesin gözlemlenmesinde kritik rol oynayabileceğini belirtti.

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