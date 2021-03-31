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Türkiye'ye bir övgü de Josep Borrell'den: Önemli bir bölgesel güç

Tehdit ve yaptırım dilini bırakan ’nden ’nin önemine yönelik bir açıklama da Dış İlişkiler Temsilcisi ’den geldi. Borrell, “Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Türkiye önemli bir bölgesel güç.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Türkiye'ye bir övgü de Josep Borrell'den: Önemli bir bölgesel güç

'nin stratejik önemine vurgu yapan başta Başbakanı olmak üzere Avrupalı siyasiler kervanına de katıldı. (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı blog yazısında "AB'nin Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır" dedi.

Borrell yazısında geçen hafta yapılan 'nde Türkiye ile 'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak, "Daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.



ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL GÜÇ

Dünyada stratejik kutuplaşmanın yeniden ortaya çıktığı bir dönemde 'nın Türkiye dahil olmak üzere demokratik dayanağını güçlendirmesinin kilit önemdeki bir dengeleme unsuru olabileceğine vurgu yapan Borrell, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunu söyledi.

Josep Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve 'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ve bundan memnun kaldığını aktardı. Borrell ayrıca, Türkiye'nin 'da önemli bir aktör olduğunu, AB'nin Libya'da BM tarafından talep edilen ateşkesin gözlemlenmesinde kritik rol oynayabileceğini belirtti.

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