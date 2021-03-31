Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması! Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.

Emmanuel Macron, ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını bildirdi.