Fransa'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması! Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu
Son dakika...Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.
Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
Emmanuel Macron, ülke genelinde 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını bildirdi.