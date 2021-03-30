TikTok fenomeninin feci ölümü!

Farmington polisinin verdiği bilgiye göre şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacına ait büyük bir dal, hareket halindeyken Roe'nun aracının sürücü kısmının olduğu bölüme düştü. Dal düşerken elektrik hatlarını ve elektrik direğini de birlikte aracın üzerine düşürdü.