30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri TikTok fenomeninin feci ölümü!

TikTok fenomeninin feci ölümü!

Son dakika haberine göre; Özellikle gençler arasında popüler olan platformunun fenomenlerinden geçirdiği kaza sonucu trajik bir biçimde hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2021
ABONE OL
TikTok fenomeninin feci ölümü!

rouerboat3 adıyla platformunda çok sayıda hayran edinen genç fenomenin ölüm haberi sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Kendine kısaca Roe diyen genç sosyal medya yıldızı TikTok'ta sık sık yayınladığı içeriklerle dikkat çekiyordu.

Ölüm haberini arkadaşı verdi. İkili birlikte başarılı videolar çekerek çok sayıda hayran sahibi olmuştu. Roe ve özellikle düetleriyle ün yapmıştı.

polisinin verdiği bilgiye göre şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacına ait büyük bir dal, hareket halindeyken Roe'nun aracının sürücü kısmının olduğu bölüme düştü. Dal düşerken elektrik hatlarını ve elektrik direğini de birlikte aracın üzerine düşürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA