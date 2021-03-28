İngiltere'de vaka sayısı hızla düşüyor! Aşı olanları sayısı 30 milyonu geçti

30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, Birleşik Krallık genelinde toplam 30 milyon 151 bin 287 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi. Yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı ifade edilirken, yüzde 6'sının ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Aşının her iki dozunu alan kişi sayısının 3 milyon 527 bin 287'ye ulaştığı bildirildi.