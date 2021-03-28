ABD’yi sel vurdu! Ölüler var





Wentworth-Caldwell Park'ın bitişiğindeki ormanlık alanda ise 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Departman, Walmart mağazasının yakınlarında sel sularının altında kalmış aracın içinde ise 1 erkeğin cansız bedenin ulaşıldığını bildirdi.







130 KİŞİ KURTARILDI



Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Nashville İtfaiye Departmanına bağlı ekiplerin şu ana kadar araçlarında ve evlerinde mahsur kalan en az 130 kişiyi kurtardığı belirtildi.

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