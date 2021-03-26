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ABD'den Arizona operasyonu! Tayvan merkezli şirket boyun eğdi

, dünyanın en büyük çip tedarikçisi TSMC’yi tehdit etti. merkezli şirket de boyun eğdi.... ’da inşaasına başlanan ve 12 milyar dolara mal olacak TSMC dökümhanesi ile çip karteli haline gelecek.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021
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ABD'den Arizona operasyonu! Tayvan merkezli şirket boyun eğdi

merkezli TSMC'nin ürettiği çipler akıllı telefonlar programlama cihazları, elektronik eşyalar, arabalar, baz istasyonları, oyun konsolları, 'ler, tabletler, dijital elektronik aletler, dağıtıcı programlar ve hemen her yerde üretilen askeri teknolojiler gibi pek çok sektörde kullanılıyor.

TSMC'nin ürettiği çiplerin yüzde 60'a kadarlık kısmı 'li şirketler için kullanılıyor.

Ancak , 2012 yılında TSMC'de etkisini arttırdı.

ABD karşı atak yapmakta biraz gecikti.

20 MAYIS'TA BAŞLADI


TSMC'nin sisteminin büyük bir çoğunluğunu yani çip dökümhanelerini hazırlamayan Çin'e ilk operasyon 2014'te geldi.

'ın çip yapımında kullanılan ürünlerin satışını sağlayan , Kla ve Lam gibi firmalarına yasak getirdi.

Bu Çin için büyük bir riskti.

Washington ciddi bir tehditle TSCM'nin bir taraf seçmesini istedi.

TSMC de ABD'yi tercih etti. 20 Mayıs 2020'de de TSMC 12 milyar dolar değerinde bir çip dökümhanesi tesisini 'da inşa edeceğini belirtti.

Bu dökümhane tesislerinin çip üretmeye başlaması ise 2023'ü bulacak.

İşte ABD, bu süre içinde Çin'in tedarikini zorlaştıracak.

ABD Arizona'daki bu tesisle sadece Çin'e değil, , , , , gibi tüm ülkelere karşı bir çip tekeli oluşturacak.

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