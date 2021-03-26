ABD'den Arizona operasyonu! Tayvan merkezli şirket boyun eğdi
ABD, dünyanın en büyük çip tedarikçisi TSMC’yi tehdit etti. Tayvan merkezli şirket de boyun eğdi.... Arizona’da inşaasına başlanan ve 12 milyar dolara mal olacak TSMC dökümhanesi ile Washington çip karteli haline gelecek.
TSMC'nin ürettiği çiplerin yüzde 60'a kadarlık kısmı ABD'li şirketler için kullanılıyor.
Ancak Çin, 2012 yılında TSMC'de etkisini arttırdı.
ABD karşı atak yapmakta biraz gecikti.
20 MAYIS'TA BAŞLADI
TSMC'nin sisteminin büyük bir çoğunluğunu yani çip dökümhanelerini hazırlamayan Çin'e ilk operasyon 2014'te geldi.
Washington'ın çip yapımında kullanılan ürünlerin satışını sağlayan Applied Materials, Kla ve Lam gibi firmalarına yasak getirdi.
Bu Çin için büyük bir riskti.
Washington ciddi bir tehditle TSCM'nin bir taraf seçmesini istedi.
TSMC de ABD'yi tercih etti. 20 Mayıs 2020'de de TSMC 12 milyar dolar değerinde bir çip dökümhanesi tesisini Arizona'da inşa edeceğini belirtti.
Bu dökümhane tesislerinin çip üretmeye başlaması ise 2023'ü bulacak.
İşte ABD, bu süre içinde Çin'in tedarikini zorlaştıracak.