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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin düştüğü pilotların kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin düştüğü bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Hafif yaralanan pilotların olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Jetin motor arızası nedeniyle düştüğü tahmin edilirken pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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