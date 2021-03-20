20 Mart 2021, Cumartesi
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Kenya'da uçak düştü

’nın vilayetinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Marsabit vilayetinde 2006’da kargo uçağının düşmesi sonucu aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Kenya'da uçak düştü

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Gilber Kibe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kofia Mbaya bölgesinde bir uçağın düştüğünü belirtti.

Kibe, olayda pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini dile getiren Kibe, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Marsabit vilayetinde 2006'da kargo uçağının düşmesi sonucu aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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