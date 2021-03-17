17 Mart 2021, Çarşamba
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İspanya savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

'ndan geçen 'ne bağlı savaş gemisi Karadeniz'e geçti. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e bir İspanyol gemisi daha gitmişti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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İspanya savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

İspanya Deniz Kuvvetleri ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. İspanya'ya ait bir hava savunma fırkateyni geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e açılmıştı.

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait hava savunma fırkateyni geçtiğimiz günlerde Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı. Bugün 'Mendez Nunez' adlı F104 Borda numaralı 2. fırkateyn saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İspanya savaş gemisine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tuttu.

Savaş gemisinin arka bölümünde bulunan askerlerin cep telefonları ile boğazın fotoğrafını çektiği görüldü. Yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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