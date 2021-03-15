15 Mart 2021, Pazartesi
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisinde yemin etti

başkanlığındaki , kentindeki Temsilciler Meclisinde yemin etti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta 'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisinde yemin etti

Meclis Üyesi Muhammed er-Raid, yaptığı açıklamada, Mecliste düzenlenen oturuma 100'ün üzerinde milletvekilinin katıldığını söyledi.

Raid, yeni hükümetin Tobruk'a gelmeden önce de Trablus'taki Yüksek Mahkeme huzurunda yemin ettiğini aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

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