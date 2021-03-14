Hollanda’da ortalık karıştı! Genel seçim öncesi hükümet karşıtı protesto

Genel olarak barışçıl devam eden gösterilerde, polise sopayla saldırdığı için bir kişinin gözaltına alınması ile tansiyon yükseldi.

Polis, saldırganı köpek ve cop ile etkisizi hale getirirken, polisin orantısız güç kullandığı anlar kameralara yansıdı. Lahey'e giden trenler ise gösterilere katılımı engellemek amacı ile durduruldu.