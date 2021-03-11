11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Endonezya'da katliam gibi kaza! Otobüs vadiye uçtu: 27 ölü, 39 yaralı

Son dakika haberine göre 'nın 'nda öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: Endonezya'da katliam gibi kaza! Otobüs vadiye uçtu: 27 ölü, 39 yaralı

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğu bildirildi.


Otobüsteki 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.

Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade ediliyor.

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